La Compagnie Créole reprend son tube avec "Sortons masqués" face au coronavirus

Réalisé avec le soutien de l'Association française de normalisation (AFNOR), l'organisme contrôlant la qualité des masques dans l'Hexagone, le clin d'œil est évidemment aussi éducationnel. La Compagnie créole chante ainsi "Sortons masqué ohé ohé, il ne faut pas mettre les autres en danger mais n'arrêtons pas de bouger danser masquer" rend hommage au personnel soignant et rappelle les gestes barrières alors que l'épidémie reprend vigoureusement : "Se masquer, s'entraider, se laver les mains et respecter les distances, c'est vital pour se protéger. Mais n'arrêtons pas de danser, bouger, mais bien masqués!"

Au bal masqué, est sûrement l'un des titres de chanson populaire les plus détournés depuis la crise sanitaire liée au covid-19. Les interprètes-mêmes de la chanson ont fini par se prendre au jeu. En effet, La Compagnie créole a publié sur YouTube le 19 juillet une reprise de son propre tube avec Sortons masqués.

Clémence Bringtown, la chanteuse du groupe, a déclaré à l'AFP : "On a eu l'idée d'adapter Au Bal masqué, notre succès de 1985, avec de nouvelles paroles car l'épidémie est toujours là avec des clusters partout. Ce n'est pas de la pédagogie mais on veut aider les gens qui apprécient la chanson à rendre le port du masque moins pénible, dans un esprit de fête et de solidarité les uns avec les autres". De son côté, l'AFNOR a justifié l'intérêt de faire appel à La Compagnie créole : "Cette chanson de La Compagnie créole apporte de la chaleur humaine, de la bonne humeur, dans un contexte difficile pour tous".

Le groupe français de zouk originaire des Antilles et de Guyane, fondé en 1975, a connu de nombreux autres succès dansants et enivrants qu'Au bal masqué avec notamment C'est bon pour le moral, Ça fait rire les oiseaux, ou encore Vive le douanier Rousseau.

Décalécatan, décalécatan, ohé, ohé !