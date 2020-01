La cohérence cardiaque remet le stress à zéro

Cohérence cardiaque - Relaxation - Pranayama - Pleine Conscience - 24/01/2020 ☆ Inscription gratuite ☆ Retrouvez plus de vidéos de relaxation par la respiration, notre playlist de musiques relaxantes et méditatives et des méditations guidées en créant gratuitement un compte sur notre site : http://www.topmeditation.com ---------------- ۞ Suivez-notre actualité ۞ Facebook : https://www.facebook.com/topmeditation/ Instagram : https://www.instagram.com/top_meditation/ ---------------- LE SOUFFLE, C'EST LA VIE ! Exercice de respiration avec musique relaxante et méditative pour ralentir son rythme cardiaque, qui a tendance à s'emballer au moindre bouleversement émotionnel. En agissant ainsi sur son cœur, il est possible de gérer son état émotionnel et d'améliorer son bien-être physique et psychique : moins de stress, meilleur sommeil, meilleure concentration, etc. Installez-vous confortablement, inspirez par le nez quand la bulle monte en gonflant le ventre, et expirez par la bouche quand la bulle descend en dégonflant le ventre. Vous pouvez faire cet exercice 2 à 3 fois par jour pendant 30 secondes, vous sentirez très rapidement les effets apaisant de cette technique de relaxation. ---------------- Voici quelques exercices que vous pouvez aussi pratiquer avec cette vidéo : * Exercice d'ancrage sur sa respiration : On se met dans un endroit calme et on se recentre sur sa respiration. On compte dans sa tête cinq secondes sur l'inspiration et on expire cinq secondes sur l'expiration. Une minute suffit pour ressentir des résultats et se sentir plus détendue. * Exercice de l'inspiration-expiration en image Sur l'inspiration, on imagine des bulles d'air pur qui viennent des montagnes qui oxygènent son cœur et par extension son organisme. A l'expiration, on imagine que notre cœur est recouvert d'une poussière noire comme une suie qui correspond au stress de la journée et aux émotions négatives engrangées. On souffle sur son cœur, ce qui va le nettoyer de toute cette pollution émotionnelle comme sous l'effet d'un karcher. Au fur et à mesure des expirations, peut-être 30 ou 40 expirations, on visualise le cœur se purifier jusqu'à le sentir totalement "lavé". Cet exercice chasse symboliquement le stress. * Exercice du plein d'amour A l'inspiration, on imagine la bulle d'air pur qui vient dans le cœur et à l'expiration, on visualise un moment "d'amour" en sollicitant tous les sens. Cela peut être de penser sur le temps de l'expiration à son partenaire, ses enfants, un moment de bonheur qu'on a vécu en repensant aux couleurs, l'odeur, ... * Exercice de l'écran chiffré On inspire et sur l'expiration, on imagine un écran face à nous sur lequel s'inscrit le chiffre 1. Puis on inspire de nouveau et à la seconde expiration, on visualise sur le même écran le chiffre deux, et ainsi de suite jusqu'à atteindre le chiffre 10 au bout de 10 expirations. L'idée est de réussir à se focaliser sur l'écran et de remplacer toutes ses pensées parasites par cet écran chiffré. Mais il est normal de ne pas réussir à aller jusqu'à 10 et d'avoir l'esprit distrait. On laisse alors les pensées venir comme une vague et on se recentre sur l'écran. * Exercice de la situation idéale On choisit une situation qui nous tétanise : par exemple, pour un professeur, cela peut être de donner des cours à un amphithéâtre bondé d'étudiants. On inspire et on expire en visualisant non pas cette situation paralysante mais la situation idéale, en l'occurrence dans notre exemple, d'être un professeur très à l'aise, souriant et parfaitement dans son élément face à son auditoire. Cette visualisation positive calquée sur l'exercice de cohérence cardiaque - 5 secondes de visualisation sur l'expiration - permet de reprogrammer positivement son cerveau. Exercices proposés par Frédéric Kochman, pédopsychiatre et spécialiste de la cohérence cardiaque, dans l'interview de Top Santé : http://www.topsante.com/forme-et-bien-etre/detente/antistress/coherence-cardiaque-exercice-606987 Vidéo réalisée par MLL