La cohabitation... La nouvelle tendance pour les seniors !

Nous savons que la population mondiale vieillit. On prévoit que d'ici 2050, le nombre de personnes de plus de 60 ans triplera. Pour bien vivre et avoir une bonne qualité de vie, il est possible de faire face à la vieillesse de différentes façons.

On oublie les maisons de retraite...

Au fur et à mesure que nous prenons de l’âge, nous pouvons choisir différentes options pour vivre. Certaines personnes sont prises en charge par leurs enfants, tandis que d'autres vont dans des maisons de retraite. Il en est d'autres qui ne veulent pas vivre seules et choisissent de vivre avec leurs amis.

La nouvelle tendance, c’est la cohabitation !

Avec des amis... un programme de logement créé au Danemark, qui valorise les contacts que vous construisez avec vos amis lorsque vous vivez dans une communauté. C'est une sorte de village privé où chaque résident ou couple a sa propre maison. Il y a aussi des espaces de vie communs, pour les loisirs, etc.

Chaque cohabitation a ses propres règles. Ce nouveau modèle fonctionne si bien qu'il existe déjà dans plusieurs pays européens et aux États-Unis. Les personnes âgées continuent de vivre leur vie pleinement et de rester en contact avec leurs amis. Cela les aide définitivement à rester des membres actifs de la société, et nous les soutenons pleinement !

Avec d'autres seniors...

Depuis quelques années, on voit se développer la colocation entre personnes âgées. Ces dernières disposant d’une chambre supplémentaire proposaient aux étudiants de loger avec elles. Souvent intéressant humainement et financièrement pour l’étudiant, il s’agissait d’une solution rassurante pour la personne âgée qui n’était pas seule en permanence. Aujourd’hui, c’est un autre phénomène qui a le vent en poupe : la colocation entre seniors. Comme pour toute colocation, les seniors apprennent à vivre ensemble, à partager les tâches et les factures. Mais pourquoi un tel attrait pour cette nouvelle manière de vivre à domicile ?

La colocation permet non seulement d'éviter la solitude, de partager les frais mais aussi de rester à domicile, ce qui est loin d'être négligeable !