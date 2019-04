La chanteuse belge Sarah Carlier nous présente 'Nation of love' un morceau solaire et apaisant.

La chanteuse belge Sarah Carlier était l'invitée du 8/9 pour son nouveau titre Nation of love.

Avec un père guitariste professionnel et une mère poète, Sarah Carlier est plongée dans le monde artistique dès son plus jeune âge.

À 16 ans, elle compose ses premières chansons qu’elle publie sur Youtube.

Son premier single Let’s Believe et, plus tard, son premier album For Those who believe voient le jour grâce au soutien du public via une plateforme de crowdfunding.

Nation of love en est le premier single d’un album qui sortira à la fin du mois. Sarah Carlier nous le propose en acoustique ce matin !