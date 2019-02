La cérémonie des Magritte... "Ils m'avaient pourtant dit de ne pas le faire"

Ils m'avaient pourtant dit de ne pas le faire... Foresti, de Caunes, Bear et Commandeur!

Source : Facebook Alex Vizorek

Mais il l'a fait... Et il l'a sublimement bien fait malgré ces recommandations pas très encourageantes. Tout le monde en a pris pour son grade et certains sont repartis titre honorifique en main fiers tout de même de cet ART de faire et de vivre made in Belgium.

Bravo Axel... enfin... Alex !

On te décerne le Magritte du meilleur présentateur pour cette 9ème cérémonie des Magritte.

Petit retour en image sur ces recommandations des plus frileuses... Action !