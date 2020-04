La carte postale fait un retour en force

Covid 19 oblige, la distanciation est de mise et les relations sont réduites à peau de chagrin ! Le confinement met ainsi une barrière à la proximité, aux contacts et nos aînés en sont particulièrement affectés. Les proches, la famille, les amis tentent alors de donner vie à ce relationnel à distance en usant de toutes les stratégies. Nos smartphones, skype, les réseaux sociaux,… Tout est de mise pour transmettre un peu de chaleur en leur cœur, pour faire vivre le relationnel en son expression virtuelle. La technologie nous permet ainsi d’aller au-delà de ce mur qui nous sépare, de ces écrans qui se dressent entre nous.

Le relationnel autrement, le relationnel d’antan…

Durant ce confinement, la carte postale retrouve ses lettres de noblesse et fait son retour en nous rappelant à nos tout bons souvenirs. Le souvenir d’un temps ancien où l’attente de ce petit mot cacheté enfermait bien des attentes, des espoirs, des mots réconfortants, des secrets, des souvenirs,… En ce temps de distanciation sociale, la carte postale a le vent en poupe. Sous sa forme traditionnelle ou virtuelle, elle règne véritablement en maître.

De l’inventivité à la carte

Toutes les créations sont permises, toutes les techniques sont de mise. En version scrapbooking, en version en ligne, en dentelle ou en couleur, la carte postale est de tous les styles. Certains puiseront en ligne un modèle prédéfinit et ajouteront quelques photos pour immortaliser ces instants et les envoyer via la toile ou en mode cachetée selon la tradition. Crayons de couleur, tissus, photographies, motifs en papier, matériaux divers,… Tout s’allie à la perfection pour livrer un petit mot de douceur que l’on envoie de chez soi pour le plus grand bonheur de nos aînés, nos proches isolés.

Voici pour vous quelques tutos qui stimuleront peut-être votre créativité pour graver en ce bout de papier ou d’écran toutes vos belles pensées à l’attention de votre cher destinataire.

Bon amusement, soyez créatifs et prenez bien soin de vous, des vôtres.