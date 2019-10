La campagne de vente des Post-it® CAP48, c'est parti !

Jérome de Warzée et Kody nous présentent le jeu du post-it et donnent ainsi le top départ à cette campagne de vente.

La nouvelle pochette de Post-it® CAP48 a été confectionnée cette année au sein d’entreprises de travail adapté (ETA)! Ces entreprises ont pour mission sociale l’inclusion des personnes en situation de handicap en veillant à réunir les conditions de travail leur permettant d’exercer une activité professionnelle à leur mesure.

La campagne de vente des Post-it® CAP48 permet chaque année à quelques centaines de milliers de Belges d’exprimer leur solidarité au coin de leur rue, à la sortie des commerces et aux abords des axes routiers ! Cette année, du 4 au 13 octobre, réservez-leur un bon accueil et achetez-leur la Pochette de Post-it CAP48 !

Où acheter vos Post-it CAP48 ? Retrouvez ici de nombreux points de vente et suivez la vente sur les réseaux sociaux de CAP48 en temps réel!

" UN GROS NEZ ROUGE, UN AIR FARFELU, C’EST PETIT POILU ! "

Les plus petits reconnaîtront aisément le bonhomme poilu illustrant la nouvelle pochette de Post-it ! Le dessinateur Pierre Bailly a accepté de décorer la pochette avec son personnage de BD " Petit Poilu ".

Pourquoi acheter les Post-it CAP48 est important?

La vente des Post-it CAP48 est un pilier de la récolte de dons de CAP48. L’argent récolté permet de financer chaque année plus de 160 projets d’associations. Situées au cœur de nos villes et villages, ces associations effectuent un travail essentiel auprès des personnes handicapées et des jeunes en difficulté. Parce que le handicap reste la deuxième cause de discrimination en Belgique, il est important de soutenir ces initiatives permettant de rendre notre société plus inclusive.

Comme Jérôme De Warzée et Kody, achetez vos Post-it CAP48

Réservez un bon accueil aux nombreux bénévoles et d'ores et déjà, merci de votre générosité.

+ infos - Cap 48 - le site