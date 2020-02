La camomille... L'alliée des peaux fragiles

L'hydrolat de camomille... Une eau florale, aussi appelée hydrolat, est l'eau recueillie après distillation d'une plante. Elle contient, dans de faibles proportions, les mêmes composants et propriétés que l'huile essentielle dont elle est extraite, et, contrairement à celle-ci, l'eau florale peut être utilisée sans précautions particulières!

La camomille romaine est fréquemment utilisée en cosmétique. Elle est la petite préférée pour sa richesse en principes actifs et sa senteur très puissante. Cette petite fleur jaune et blanche est l'alliée des peaux fragiles et est l'ingrédient de choix en cosmétique pour ses vertus adoucissante, apaisante et même, antioxydante.

La camomille dans tous ses états

temporary-20200203093354 - © ALLEKO - Getty Images/iStockphoto

C'est l'huile essentielle de la plante, très concentrée en molécules actives, que l'on retrouve dans les crèmes qui contiennent de la camomille. Grâce à sa forte concentration en flavonoïdes, et plus particulièrement en apigénine, elle possède des qualités calmante et anti-inflammatoire. Les peaux sensibles l'apprécient particulièrement car elle est très efficace pour atténuer les démangeaisons. Certaines études lui prêtent même une action sur l'eczéma. "Cette petite fleur renferme aussi du bisabolol - un actif apaisant - et une molécule, la sesquiterpène, dont l'odeur a des effets analgésiques". La camomille permet ainsi d' atténuer un hématome ou de réconforter après un coup. Enfin, ses propriétés antioxydantes la rendent intéressante pour ralentir le vieillissement cutané.

CONTRE LES ROUGEURS ET LES PEAUX QUI TIRAILLENT

Si la camomille est utilisée pour limiter les réactions allergiques et soulager les sensations d'inconfort, c'est en partie grâce à l'azulène, son actif principal. Anti-inflammatoire, il atténue les rougeurs, les brûlures et les gonflements. Et il agit à tous les niveaux (derme, épiderme et muqueuses) pour limiter les réactions qui se produisent suite à une agression.

L'eau florale de camomille est une bonne alliée pour calmer les signes d'inconfort d'un coup de soleil. Elle peut dompter les réactions allergiques, à condition de l'utiliser en cure pendant une vingtaine de jours. Elle apaise et régénere l'épiderme, elle calme également les rougeurs dues aux irritations grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Sous forme d'eau florale, sa forme fluide et son faible coût permettent de traiter une zone conséquente du corps, sans difficulté.