Sa couleur rouge chatoyante vient savoureusement agrémenter et titiller nos salades, d’autres préféreront ce légume sous forme de jus ou alors en version recettes inventives et divinement gustatives comme sait le faire Candice Kother qui signe quatre recettes mises à votre disposition, en fin d’article.

Ses fibres sont abondantes, et comptent une majorité de fibres insolubles (cellulose et hémicelluloses).

Elle fournit également de la vitamine A , du béta-carotène (précurseur de la vitamine A) et de la vitamine C . Sa chair comporte un large éventail de minéraux : fer , sodium , magnésium , potassium , calcium , zinc , cuivre , phosphore ; en concentrations toutefois modérées.

Tout ça en un seul légume !

La betterave rouge, c'est de la bombe pour notre santé ! - © Akepong Srichaichana / EyeEm - Getty Images/EyeEm

La betterave rouge, c’est juste puissant !

Cuisineaz reprend merveilleusement bien toutes les vertus de ce légume un peu boudé, les voici en pur concentré :

- C’est un concentré de vitamines : elle est pleine de bienfaits avec son concentré de fer et d’acide folique. La betterave vous revitalise et possède une excellente valeur nutritionnelle.

- C’est un régénérant : sa couleur rouge fait d’elle l’allié des cellules de sang, grâce au fer qu’elle contient et qui permet la régénération du sang. Elle favorise de ce fait l’apport en oxygène dans votre organisme.

- Un détoxifiant, en raison de sa teneur en bétacyanine qui permet l’élimination des toxines dangereuses de l’organisme. La betterave vous protège et préserve votre foie, en le purifiant et en lui évitant des surcharges.

- Un anti hypertension : grâce à sa teneur en nitrates qui se transforment sous l’action chimique de l’organisme en oxyde nitrique, la betterave possède cette vertu de descendre la tension artérielle.

- Un anti cancer : excellent allié détox, la betterave vous aide au quotidien à maintenir votre forme. Elle permet d’éviter le développement de cellules cancéreuses.

- Un anti cholestérol : la betterave possède cette propriété thérapeutique de réduire le taux de mauvais cholestérol, responsable des troubles cardio-vasculaires et d’augmenter celui du bon cholestérol, indispensable pour la protection et l’entretien de vos artères !

- Un anti-stress : vous vous sentez sous tension ? Ne cherchez plus, la betterave fait du bien aux personnes angoissées, grâce à sa concentration importante en antioxydants. Alors, ne focalisez plus sur le chocolat, mais sur la betterave.

- Un allié de votre ligne : sa teneur en fibres et nutriments qui vous apporteront un sentiment de satiété et vous éviteront le grignotage intempestif de barres chocolatées au goûter. En consommant de la betterave, les fibres vont se gonfler dans votre estomac et vous serez rassasiée !

- Un stimulant du système immunitaire : si vous êtes sujets aux maladies, et que votre système immunitaire connaît quelques difficultés à lutter contre les bactéries, faites le plein de betteraves. En effet, celles-ci ont le bienfait de stimuler et renforcer votre système immunitaire.

Et un aphrodisiaque : c’est l’une des vertus les moins connues de la betterave. Et pourtant, on aurait tort de s’en priver ! Eh oui, elle possède des bienfaits aphrodisiaques. Elle améliore la vigueur et les performances sexuelles.

Que lui demander de plus ?