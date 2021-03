La belle image de la semaine : des policiers bruxellois jouent au foot avec des jeunes

Les forces de l’ordre ont souvent fait l’objet de vives critiques ces dernières années. Si les violences policières doivent bien entendu être dénoncées, tout comme les actes similaires envers les corps de police, il est important aussi de souligner le respect, la bienveillance et les échanges amicaux entre nos citoyens et forces de l’ordre. Ces quelques minutes de détente entre deux policiers locaux et ces trois jeunes en sont le parfait exemple et sont des images qui font incontestablement du bien dans la crise actuelle que nous traversons.

Ce moment a été immortalisé sur TikTok et la vidéo a rapidement fait le tour de la toile, comptabilisant déjà plus de 100.000 vues en 24 heures. La conseillère communale PS de Schaerbeek Naima Belkhatir a notamment partagé la vidéo sur Facebook en commentant ceci : "Dans tous les posts qui dénonçaient les violences policières, j’insistais sur ce métier qui est avant tout un métier de vocation. J’en avais assez de montrer les mauvaises graines. Il y a de belles floraisons au sein des forces de l’ordre". La conseillère a aussi recadré les personnes estimant qu'il s'agisse d'un coup de com' : "Qui n’aime pas voir le printemps ? Qui ne préfère voir que la pluie et le mauvais temps ? Dénoncer les violences policières, c’est aussi espérer voir des policiers intègres et humains. Et on ne va pas les ignorer quand on les voit...".

L'un des deux policiers a été interrogé au sujet de cette petite partie de football par nos confrères de Sudpresse : "On est tous les deux passionnés de foot et, après notre mission, quand on a vu ces enfants avec le ballon, on s’est joint à eux". Il a ajouté : "On ne les connaissait pas mais ils étaient contents qu’on joue avec eux".

On espère évidemment vivre davantage ce genre de moments dans les mois qui viennent.