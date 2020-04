La belle action du Lions Club d'Erquelinnes pour le personnel soignant

Le Lions Club Erquelinnes offre des masques-visières aux principaux hôpitaux de la région de Charleroi et de Mons. Ce geste permettra au personnel soignant de se protéger face aux risques qu'il encourt chaque jour en allant sauver des vies.

Le Lions Club, bien connu de tous en Belgique, est toujours partant lorsqu’il s’agit de faire de bonnes actions. Son antenne d’Erquelinnes a eu la bonne idée de trouver, acheter et distribuer des masques-visières aux hôpitaux de Charleroi et Mons.

On le sait, les masques classiques ne sont pas suffisants pour le personnel médical, dès lors, à l’instar des autres pays, les soignants ont recours au système D et accueillent avec la plus grande chaleur ceux qui peuvent les dépanner. En effet, le port d’un masque-visière représente une protection face aux personnes atteintes du Covid 19.

Conscient de cette situation dangereuse po, le Lions Club Erquelinnes Haute-Sambre a acheté, avec ses deniers récoltés lors de ses différentes manifestations, cinq cents masques-visières. Le Grand Hôpital de Charleroi, les hôpitaux Ambroise Paré et de Warquignies, ainsi que l’Administration Communale d’Erquelinnes en ont été les bénéficiaires.

Voilà encore une magnifique action citoyenne à saluer, une belle idée qui permettra au personnel soignant des hôpitaux et aux agents sanitaires d’Erquelinnes de travailler en étant protégés comme il faut.