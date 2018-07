La Belgique ramène un titre de Russie

En marge de la Coupe du Monde, a lieu jeudi dernier le tournoi des commentateurs. L'équipe gagnante comptait deux Belges dans ses rangs: Pascal Scimè et Laurent Joaquim de la RTBF.

Le tournoi avait lieu sur la Place Rouge et opposait trois équipes: deux équipes russes et une équipe "Internaional All Stars". A côté de nos deux confrères, on retrouvait dans cette équipe internationale: des commentateurs espagnols, nigérians, panaméens et français ainsi que deux joueuses. Maugot Dumon, journaliste pour BeIn France et ancienne joueuse de Ligue 1 et Kelly Smith, journaliste pour la Fox et ancienne internationale anglaise avec plus de 100 sélections au compteur.

Les stars internationales se sont imposées 10-4 face à la première équipe russe avant arracher un nul dans les dernières minutes du deuxième match. Un goal signé Complètement Foot signé Pascal Scimè!