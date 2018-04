La balade de Carine : Portes ouvertes à Herve !

Comme chaque année, à pareille époque, les vallons du Pays de Herve se parent de leurs plus beaux atouts. C’est maintenant que vous ferez les plus belles balades en Pays de Herve, lorsque les pommiers et les poiriers sont en fleur.

D’ici quelques mois, les fruits donneront leur meilleur d’eux même au célèbre sirop de Liège, la plus ancienne confiture de notre pays, convoitée au delà de nos frontières. La cuisson lente de fruits pendant près de huit heures transforme les pommes et les poires en un sirop compact noir gourmand qui se marie savoureusement au pain frais, arrondit les notes piquantes des fromages à pâte molle tel le Herve du coin et adoucit des recettes inattendues comme le pâté, les plats mijotés de volaille et de gibier.

A Herve on aime manger, on aime faire la fête le week-end de Pâques durant lequel a lieu la célèbre cavalcade, la 142ème cette année ! Du boudin de lefgot aux vins et bières du coin en passant bien évidemment par le fromage de Herve, le plateau des produits de bouche est généreux et gourmand. On y trouve aussi de bonnes tables qui font la part belle aux saveurs locales.

Herve est indissociable du fromage qui porte son nom, l’un des plus vieux crémeux de Belgique. Ses origines remontent au Moyen-Age, fruit des recherches des éleveurs qui souhaitaient conserver jusqu’à l’aube de l’hiver les productions excédentaires de lait en faisant fermenter la traditionnelle maquée. Alors que Charles Quint interdit les exportations de blé aux Pays des Habsbourg, les fermiers furent contraints de transformer leurs champs en pairies et rivaliser d’imagination pour transformer le lait en fromage. Certaines prairies renfermaient une bactérie comestible transmise aux vaches. Leur lait allait produire un fromage au goût unique : le Herve. Fort ou doux, le crémeux ne laisse pas indifférent au goût et à l’odorat !

Les membres de la Confrérie de la Seigneurie Remoudou fondée en 1960 s’attachent à préserver la tradition de la conservation des produits laitiers du Plateau de Herve et par conséquent, s’inscrivent dans l’action promotionnelle des fromages de Herve. Il y a aussi la Confrérie du Herve, créée en 1967, qui a pour but de faire connaître le fromage du coin.

Une troisième confrérie défend la Poule noire de Herve, une volaille sobre et rustique aujourd’hui menacée. La petite poule noire aime passer la nuit à la belle étoile, jucher sur les arbres des alentours du poulailler. La poule et ses poussins sont résistants aux maladies de la volaille.

Herve est une charmante ville entre Liège et Verviers, aux portes des Cantons de l’est. Le centre et la campagne avoisinante offrent un décor de bocages verdoyants, vallonnés et fleuris à la mi printemps. La région compte quatre villages labélisés " Plus Beaux villages de Wallonie " : Clermont-sur-Berwinne, Limbourg, Olne et Soiron. Les vallons profitent aussi aux amateurs de sport. 13 joggings dont 7 réunis sous le label Trophée des Foulées. Des circuits ont été balisés.

A peine remis de la 141ème cavalcade du lundi de Pâques, les habitants de Herve nous ouvrent leur porte ce dimanche pour nous faire découvrir leur passion. Visite du Fort de Battice, d’ateliers d’artistes et artisans, marchés, divertissements autour du jeu, du conte, … le programme de " Wallonie Bienvenue " est étoffé. Vous profiterez aussi d’une région particulièrement fleurie à cette période de l’année. Les infos et les 59 " ambassadeurs " herviens qui nous accueillent sont listés sur www.walloniebienvenue.be

Quelques incontournables de la région :

Une escale à la Maison du Tourisme, à l’ancienne gare de Herve : vous y gouterez notamment de bons produits de la région.

La visite d’une production de fromage : les souvenirs seront tant olfactifs que visuels et gustatifs.

Parcourir la route des Vergers, une boucle de 32 km qui passe notamment par Blegny Mine (Unesco) et Aubel. A découvrir en voiture, vélos, moto ou à pied pour les plus courageux.

Le centre-ville avec son église remarquable restaurée en 2010.