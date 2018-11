L'utilisation du smartphone surpasse un de nos besoins primaires !

Il y a un presque un an, on vous parlait de l’ addiction au smartphone . Aujourd’hui, une équipe de chercheurs démontre que le smartphone est bien plus présent qu’on ne le pense, et dépasserait l'importance de la nourriture.

Selon l’étude, les étudiants participants auraient plus de motivation à travailler pour récupérer leur smartphone que pour avoir de la nourriture. Ces données montrent que les smartphones sont de puissants renforçateurs, et le sont davantage que les aliments, étant donné le manque modeste de nourriture. Les participants étaient 76 étudiants qui n’avaient pas accès à la nourriture pendant trois heures ni à leur smartphone pendant deux heures. Après cette modeste période de privation, les participants ont travaillé pendant un certain temps pour accéder à l'utilisation de leur smartphone ou à de la nourriture.

​​​​​​​Le smartphone devient un besoin primaire

Il y a de plus en plus d'études qui sont publiées concernant le smartphone et son utilisation : “Une autre étude évoquait que les gens étaient presque prêt à s’abstiner sexuellement que s’abstiner de son téléphone. On se rend compte que, pour certain, le smartphone est devenu un besoin primaire, et non plus un désir. J'avais évoqué un jour que le mobile devenait un doudou sans fil, et on sait à quel point le bébé a besoin du doudou comme une manière d'accepter que l'autre est absent” explique Michaël Stora, psychanalyste et fondateur de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines (France).

Selon lui, il faut savoir si c’est vraiment l’addiction au smartphone qu’il faut prendre en compte ou à autre chose: “C'est plus compliqué, puisque , d'une certaine manière, on est dépendant de l’autre (SMS et réseaux sociaux) [...] Il y a une sorte de rencontre entre l’être humain et ce téléphone, [...] mais le téléphone est devenu une sorte de contraction du temps et de l’espace, puisque je peux envoyer quand je veux et où je veux, avoir toutes les réponses que je souhaite... Et donc d'une certaine manière on est renvoyé à la position du bébé qui a besoin de nourriture pour vivre, et bien cela viendrait pallier des profonds sentiments d'insécurité et de solitude, puisque ce n’est pas parce que je suis seul derrière mon écran que je me sens seul. [...] Ça nous renvoie donc à la relation à l'autre et que c'est, cet autre dont je suis finalement dépendant.”

Mais comme nous l’a expliqué le psychanalyste, on voit de plus en plus de biais expérimentaux, et beaucoup d’entres eux sont mis en place pour, par la suite, financer d’autres études ; des études qui sont moins prisées et qui attirent d’ailleurs moins le grand public.