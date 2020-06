L'Urucum : le top des aliments pour booster votre bronzage au naturel

Prendre de belles couleurs, ça booste le moral et c’est pour nous plaire. On sait cependant tous les dangers du soleil et combien il importe de bien préparer sa peau pour son exposition progressive et sous protection.

Le soleil, ami ou ennemi ? Lire l’article complet ICI

Pour donner un bon coup de fouet à votre hâle des premiers jours ensoleillés, de nombreux aliments peuvent faire office d’accélérateur de bronzage selon leur composition.

On connaît bien les bénéfices de la carotte, des tomates également, des abricots, de la mangue ou du melon, des germes de blé, des jaunes d’œufs, mais le must du must, le champion toutes catégories en matière d’accélérateur de bronzage, c’est l' Urucum ! C’est le véritable ami des peaux claires ou des peaux qui ont du mal à bronzer, il vous donnera un hâle naturel et vous préparera au rayonnement de l’été en toute perfection.

Utilisé en interne, l’urucum a la propriété de stimuler la production de mélanine, pigment à l’origine du bronzage, durant l’exposition au soleil.

Riche en vitamine E, magnésium, calcium et sélénium, l’urucum possède aussi une forte action antioxydante protégeant ainsi nos cellules du vieillissement prématuré.

Proposé en poudre, en tablette, ou en graines, c’est l’astuce naturelle pour activer le bronzage en toute saison. Plus besoin de s’exposer au soleil longuement, vous bronzez plus rapidement tout en obtenant un hâle doré naturel.