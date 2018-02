L'UCM part sur les pistes et vous présente un skieur Liégeois

La séquence de l'UCM ce mardi nous emmène ce mardi après-midi dans le froid et la neige, direction les pistes de ski alpin avec Armand Marchant, un jeune entrepreneur UCM mais aussi skieur professionnel de 20 ans originaire du plateau de Herve !



Ses débuts :

Armand prend ses premiers cours à 2 ans et demi !

Au fil des années, Armand acquiert de l'expérience, se détache du lot jusqu'au moment où il attire l'attention de Raphael Burtin, ancien skieur de l'équipe de France, il a d'ailleurs participé aux JO d'hiver de Turin en 2006 et est aujourd'hui, son entraineur.

Un choix de carrière :

Depuis 2010, Armand avait à peu près 12 ans, le jeune thimistérien passe ses hivers à la montagne, en haute savoie la plupart du temps, puis arrive le moment du choix de l'orientation du métier, et c'est à ce moment qu'Armand a demandé de lui laisser du temps, le temps de les convaincre que sa vie se passerait sur des skis. La limite était à 21 ans, ses parents lui ont fait confiance et ils ont bien eu raison puisqu'Armand vit aujourd'hui de son sport, de sa passion.

Sur les 12 mois de l'année, Armand est en Belgique à peine deux ou trois mois et le reste du temps soit en France, Finlande, Autriche, en suède et même en Argentine souvent en septembre, avec une petite préférence pour le val d'Isère.

Il entretien aussi sa forme physique à hauteur de 6 jours semaine avec Damien Vanden Berghe, son préparateur.



Quand les efforts paient:

Aujourd'hui, Armand fait partie de l'équipe belge de ski et a été sacré plusieurs fois champions de Belgique, champion de France U16, et 3e aux JO de la jeunesse à Lichtenstein…

Il est classé dans les 100 meilleurs mondiaux tous âges confondus en slalom, il a aussi remporté le slalom de la south american cup en argentine ! Aujourd'hui, il soigne une blessure pour mieux retrouver les pistes en novembre où il participe à la coupe du monde à lévi en Finlande.

Il s'agit d'une belle histoire, positive, et lorsqu'on demande à Armand Marchant les qualités nécessaires pour etre skieur, c'est bien sûr ne pas avoir peur, écouter les conseils, rester humble face à la montagne, connaitre son corps et savoir comprendre les éléments, faire avec et en tirer les avantages.