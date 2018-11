L'ours Toby alerte les citoyens des pics de pollution !

TOUX doux, tout mignon...

Toxic Toby : un projet qui ne manque pas d'air !

A Londres, l'ours Toby donne l'alerte aux citoyens face au danger de la pollution. Il est ainsi programmé pour se mettre à tousser dès que l'air atteint un pic dangereux et... force est de constater que sa toux est plus que récurrente au coeur du poumon Londonien !

Chaque année 9400 citoyens de Londres meurent prématurément de l'air toxique qu'ils respirent !

Le souci c'est que dans notre vie quotidienne la pollution ne se voit pas, elle ne se perçoit pas. C'est vraiment à s'y méprendre, lors d'une balade shopping, lors de notre course effrénée pour se rendre au travail, ... On ne prête que trop peu d'attention à l'air que l'on respire et qui nous est si vital. Toxic toby est en quelque sorte un bel arrêt sur image, une invitation à la prise de conscience sur cet air vicié, cet air toxique que l'on respire.

Un véritable condensé de technologie...

James Crosby en est le concepteur. La charmante peluche est ainsi équipée de capteurs pour évaluer la qualité de l'air et pour se mettre alors à tousser dès le niveau d'alerte atteint. La volonté de cette initiative est de sensibiliser 8 Millions de Londoniens face aux dangers sur la santé de ces pics récurrents de pollution.

Grâce à cet ours touX doux tout mignon mais qui semble visiblement bien atteint des voies respiratoires, les consciences pourront s'éveiller, l'air de rien ! Un éveil des consciences qui se fait tout en douceur avec cet mignonne peluche attractive afin d'envisager peut-être à l'avenir, une stratégie des plus concrètes quant à la mobilité durable et plus ... respirable.

Une belle initiative inspirante non ? A quand un Toxic toby en nos contrées ?