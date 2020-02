"L'intelligence des arbres"… Toute une vie secrète mise en lumière !

Nous oublions parfois à quel point la nature autour de nous est vivante dans toute sa complexité. Parce que oui, Tout est en LIEN. Et donc, voici une petite piqûre de rappel !

Le film "l’intelligence des arbres" : comment les arbres communiquent et prennent soin les uns des autres, réalisé par Julia Dordel et Guido Tölke, exposait déjà les découvertes scientifiques à propos des échanges racinaires entre ces végétaux. Animé par un propos scientifique, le documentaire appelait aussi à l’humilité et à l’émerveillement. Un documentaire qui a eu le mérite d’inviter tout un chacun au questionnement et à la prise de conscience de la véritable "nature" des végétaux, de notre environnement.

Ces amorces de sensibilisations ont fait un sacré bout de chemin depuis et, de plus en plus d’évidences se présentent ainsi à nous. On considère ainsi davantage le monde des végétaux comme un réseau organisé, en lien et plus vivant que jamais ! Le film soulignait ces caractéristiques "naturelles" :

" Les arbres sont des êtres sociaux "

Le documentaire, long de 45 minutes, entraîne le spectateur en terre inconnue, sous le sol des forêts, où les racines des arbres forment un énorme réseau : " elles s’entremêlent et se connectent entre elles ". En s’échangeant des informations mais aussi certains éléments nutritifs, les arbres créent des logiques coopératives, même entre des espèces différentes. Ainsi, il peut arriver qu’un arbre aide un voisin plus faible, afin de l’aider à grandir. Ces nouvelles découvertes nous incitent non seulement à ne pas planter des forêts en monoculture, mais aussi à éviter d’abattre tous les arbres d’un même secteur en même temps.

Cette coopération entre les arbres apparaît comme essentielle pour leur bonne santé et l’équilibre du biotope. Contrairement à ce que nous avons longtemps pensé, les arbres ne sont pas des êtres solitaires. Attaqués, ils développent des stratégies de défense commune, et les arbres les plus vieux viennent en aide au plus jeune pour les aider à se développer. Inévitablement, ces éléments modifient le regard que nous portons sur les forêts et offrent de nouveaux éléments à prendre en compte à l’heure où se pose la question de la préservation et de la restauration des forêts.