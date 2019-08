L'info sur VivaCité... Une rentrée dans la continuité !

Et avec des rendez-vous régionaux dans 7 décrochages (Bruxelles, Mons, Namur, Liège, Charleroi, Ottignies et Libramont) à 6h30, 7h30 et 8h30.

Avec des points sur l'actualité et des journaux à 12h, 13h, 17h, 18h, 19h et 23h.

La semaine Viva reprend le samedi de 13h00 à 14h00

Régine Dubois et Christophe Grandjean reviennent sur les faits lus, vus et entendus dans la semaine et tentent de répondre au pourquoi et au comment. L’actualité y est décryptée avec le sourire, loin des formats classiques des émissions de débat et d’analyse. Actus people aussi, news des réseaux sociaux…

Tout savoir, tous domaines confondus mais surtout sans se prendre la tête !