L'imitateur québécois André-Philippe Gagnon est de retour sur scène

L’imitateur québécois André-Philippe Gagnon était l'invité du 8/9 ce matin.

Surnommé " L’homme aux mille voix ", André-Philippe Gagnon avait ébahi le public dans les années 80 en interprétant toutes les voix du tube We are the world.

Mickaël Jackson, Elton John, Mick Jagger, Julien Clerc, Vanessa Paradis, Serge Lama… toutes ces voix n’ont aucun secret pour lui.

Après avoir fait la première partie de Céline Dion à Vegas durant un an, André-Philippe Gagnon revient en Europe pour un show avec ses musiciens.

Il sera en spectacle ce soir au Cirque Royal (Bruxelles) et demain, 2 février, au Forum (Liège).