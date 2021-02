L'hygiène bucco-dentaire : 8 conseils pour avoir des dents saines !

En Belgique, 30% de la population se brosse les dents deux fois par jour. Un chiffre bien en-dessous de la moyenne européenne de 61%. Encore faut-il également qu'ils se brossent correctement les dents. Quelles sont les bases de l'hygiène dentaire ? Le Docteur Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme" vous propose un petit cours de brossage de dents.

En tant que médecin généraliste, le Docteur Charlotte a également son rôle à jouer en matière de prévention au niveau de l'hygiène dentaire. Et puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, elle se lance dans un rappel des règles élémentaires au niveau du brossage des dents. Il faut dire qu'actuellement, en temps de Covid, les gens oublient, reportent/annulent leur RDV chez le dentiste et certaines choses ne sont pas accomplies, ce qui peut poser problème.

Les bases de l'hygiène dentaire :

Il faut se brosser les dents deux fois par jour, comme recommandé par la Société de Médecine Dentaire. Avant, c'était trois fois mais on s'est rendu compte que c'était incompatible avec le train-train quotidien. C'est donc désormais recommandé deux fois par jour, quitte à mâcher un chewing-gum sans sucre après le repas de midi et se rincer la bouche.

La plaque dentaire met 12h pour être générée ; il s'agit de bactéries qui se mélangent avec le sucre qu'on mange (il y en a dans tout!) et ça forme des plaques dentaires. Mais si on se brosse les dents matin et soir, durant 2 minutes (3 idéalement), on a la possibilité d'éliminer la plaque dentaire. Si on ne le fait pas : ça se calcifie et se transforme en tartre.

Il faut brosser toutes les faces de la dents et non pas que la face visible : derrière et sur les côtés également mais souvent, les gens l'oublient... Il est également recommandé d'utiliser plusieurs outils dentaires tels que le fil dentaire (aux points de contact des dents) et les brossettes (la plus grosse qui passe entre vos dents) plusieurs fois par jour.