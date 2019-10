L'humusation... Au nom du cycle de la vie!

Flay lay of young plant glowing from the soil with water drop on on leaves and sun light - © Magnetic-Mcc - Getty Images/iStockphoto

L'Humusation - La Vie du bon côté - 24/10/2019 - 24/01/2019 Sylvie HONORE //Francis Busigny qui représente la société et le projet « Metamorphose ». A côté de l’enterrement et de l’incinération, il existe une troisième solution appelée « l'Humusation » : il s'agit d'un processus contrôlé de transformation des corps par les humuseurs dans un compost composé de broyats de bois d'élagage, qui transforme, en 12 mois, les dépouilles mortelles en Humus sain et fertile.