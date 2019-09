L'humour, c'est bon pour la santé ! - La vie du bon côté - 09/09/2019 Ce sera l'un des thèmes abordés lors de la Croisière La Vie du Bon Côté 2020 avec Jean Van Hemelrijck. Jean Van Hemelrijck est psychologue, psychothérapeute systémique du couple et de la famille, formateur en thérapie familiale et enseignant à l’Université Libre de Bruxelles. Au cours de la croisière, il nous expliquera comment l’humour peut nous aider, et pourquoi il est bon pour la santé. L’humour est un outil extraordinaire sur le plan relationnel car c’est la manière de questionner la manière de se dire les choses et à quoi ça sert de se dire les choses. Il nous rappelle que les mots sont des inventions, il vient questionner le temps qui passe, il fait voler la réalité en éclats.