L'humour au travail c'est sérieux !

Employés, managers, chefs d'équipes, vous êtes soucieux du bien-être au travail, de l’enrichissement des relations professionnelles et de la performance de l’entreprise ? Et si l’humour était une des réponses ? Florence Pire, de son nom d’artiste " Daisy Croquette ", explique comment l’humour impacte l’individu, le collectif et l’organisation. Osez mettre plus de dynamisme, de laisser-aller et de convivialité dans votre milieu professionnel, vos relations, vos interventions, vos projets…