L'humoriste Jeremy Ferrari mêle humour et chanson pour la 6ème édition du Smile and Song Festival.

L’humoriste Jeremy Ferrari était l'invité de Cyril ce matin dans le 8/9 pour la 6ème édition du Smile and Song Festival.

Jérémy Larzillière dit Jérémy Ferrari, né le 6 avril 1985 à Charleville-Mézières, est un humoriste, comédien, auteur et producteur français

En 2014, Jérémy Ferrari créé la première édition du Festival Smile and Song à Louvain-La-Neuve en Belgique. Il réussit le pari de rassembler les grands talents de l’humour avec la nouvelle génération. Ce Festival qui s’est depuis déplacé à Bruxelles et propose de nombreux spectacles en programmation en est à sa sixième édition.

Le succès du Festival Smile and Song lui vaudra d’être choisi comme parrain du Montreux Festival, la référence dans les festival d’humour en Europe, ainsi que comme metteur en scène de plusieurs galas.

Jérémy Ferrari a marqué l’émission On n’demande qu’à en rire de Laurent Ruquier de son humour noir et cinglant. Il a ensuite joué ses one-man Hallelujah bordel et Vends 2 pièces à Beyrouth des centaines de fois.

En parallèle, Jérémy Ferrari crée en Belgique le Smile and Song Festival qui mêle humour et chanson. Un festival qui accueille entre autres cette année Jamel et Kendji dans différentes salles belges.

Quant à Jérémy Ferrari, il vous propose ses Duos impossibles, des duos inédits et surprenants.

Rendez-vous le 14 mars 2019 à Forest National.