L’humoriste Inès Reg se confie sur le harcèlement scolaire : "On m’appelait la naine"

Inès Reg mesure aujourd’hui 1 mètre 50. "Je vous laisse imaginer ma taille quand j’avais 10-12 ans" a-t-elle déclaré avec une pointe d’humour, au quotidien français.

Le harcèlement à l’école, elle est bien placée pour en parler. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a tout de suite accepté de parrainer un documentaire sur ce véritable fléau. Elle confie :

On m’appelait la naine. On me donnait du Mimie Mathy 24 heures sur 24. On me mettait des choses en hauteur pour que je ne puisse pas les attraper, ça a été très compliqué à vivre.