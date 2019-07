L'humanité a déjà épuisé les ressources de la planète pour l'année !

Le jour du dépassement est arrivé pour les Européens - Brut. - 13/05/2019 Ce vendredi 10 mai, l'Europe a consommé symboliquement plus de ressources naturelles que ce que la Terre peut lui fournir en une année. "Si nous continuons dans ce modèle, nous allons dans le mur." Voici les mots de Pierre Cannet, co-directeur des programmes au WWF France. Une inquiétude d'autant plus cohérente ce vendredi 10 mai, jour où l'Union européenne vit désormais en déficit écologique. En 1961, le jour du dépassement européen était évalué au 13 octobre. Une date largement obsolète aujourd'hui. En effet, l'Europe se situe juste derrière les Etats-Unis et la Chine en termes d'empreinte écologique. "Si l'ensemble de l'humanité consommait comme les Européens, il nous faudrait 2,8 planètes Terre", alerte Pierre Cannet. En pratique, nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et cultivé plus de terres que ce que la nature ne peut nous procurer au cours d'une année.