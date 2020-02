Riche en acides gras essentiels, l'huile de sésame régénère et assouplit la peau. La vitamine E, la lécithine et la sésamoline sont autant d'antioxydants naturels qui entrent dans sa composition et vont donc protéger la peau du vieillissement cutané. Outre ses propriétés cosmétiques, elle soulage et apaise lors de la pratique de massages.

Les vertus de l'huile de sésame

L'huile de sésame, un trésor de douceur et d'antioxydants - © NikiLitov - Getty Images/iStockphoto

L’huile de sésame constitue une excellente huile dermatologique ! Elle allie les qualités relipidantes des omega-6 aux propriétés anti-oxydantes de la vitamine E et des phénols. Cette action bénéfique pour la peau est renforcée par la présence de sélénium qui constitue un régénérant cutané.

Cette huile est caractéristique de l'Inde et des soins ayurvédiques. Très riche en vitamine E, elle exerce une véritable action antioxydante.

Elle est considérée comme étant la reine des huiles végétales en médecine ayurvédique et notamment pour les massages. Elle est très pénétrante, régénère et assouplit l'épiderme. Dans le cadre des techniques ayurvédiques, on la décrit comme réchauffante, enveloppante, apte à apaiser le mental.

Elle est une excellente base capable d'amplifier l'action des huiles essentielles destinées à surmonter les états de stress et de fatigue chronique. De viscosité moyenne, elle est très pénétrante, assouplit et régénère la peau, la protège du rayonnement ultra-violet.

Très proche de l’ huile d'argan dans sa composition chimique, l’huile de sésame possède également des propriétés similaires.

Connue pour améliorer l’élasticité de la peau, elle favorise tout autant la régénération cutanée.

De plus, nourrissante et anti-radicalaire, elle contribue grandement à la restructuration de l’épiderme et du derme.

Très utilisée en cas de desquamations importantes, d'acné, de psoriasis, de brûlures légères ou de gerçures, elle favorise ainsi une cicatrisation rapide.

En activant la production d’élastine et de collagène, elle est aussi très appréciée pour lutter contre le vieillissement cutané et limite notamment l’apparition et/ou le développement de taches brunes.

Convenant tout particulièrement aux peaux sèches et sensibles ainsi qu’aux peaux matures, elle est par ailleurs conseillée pour prévenir les vergetures.

Enfin, côté cheveux, l’huile de sésame nourrit et renforce la fibre capillaire. Elle peut également freiner leur chute et leur apporter plus d’éclat.

Choisissez la bio et bien entendu à usage cosmétique et non culinaire.