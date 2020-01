L'huile de noyaux d'abricot… La plus douce et la plus polyvalente des huiles

Plus

Hiver comme été, il est plaisant d’arborer une bonne mine. Pour cela, il existe l’huile végétale de noyaux d’abricot. En plus d’illuminer la peau, elle est particulièrement appréciée pour ses vertus adoucissantes.

L'huile de noyaux d'abricot... Le plus douce et poyvalente des huiles - © Tous droits réservés Depuis l’Antiquité, l’amande d’abricotier est utilisée pour guérir de nombreux maux. De cette amande est également extraite une huile ; l’huile végétale de noyaux d’abricot peu connue du grand public. Elle apporte pourtant de nombreux bienfaits pour la peau et pour les cheveux. Elle agrémente aussi vos petits plats à merveille. Elle fait partie des huiles végétales les plus douces. C’est aussi la plus polyvalente… Voici le florilège de ces bénéfices.

Douce et illuminatrice pour la peau L'huile de noyaux d'abricot... Le plus douce et poyvalente des huiles - © PhotoAlto - Getty Images/PhotoAlto L’huile de noyaux d’abricot est excellente pour la peau. Autant adaptée aux peaux sèches que mixtes, elle contribue à renforcer le film hydrolipidique et hydrate la peau. En plus de son action hydratante, l’huile végétale vous apportera bonne mine grâce à sa forte teneur en provitamines A. Riche en vitamine E et en phytostérols, l’huile de noyaux d’abricot lutte également contre les signes de l’âge. Elle est bien tolérée y compris par les peaux les plus sensibles comme celles des bébés. Elle peut donc s’utiliser pour calmer les irritations des tout-petits ou en vacances, pour toute la famille, par temps froid ou pour préparer la peau au soleil.

. Elle est indiquée pour les teints ternes, fatigués, asphyxiés, pour les peaux flétries, fatiguées, fripées (décolleté, visage et mains)et les peaux sans tonus, dévitalisées. La Petite astuce : Ajoutée à votre soin de jour et/ou de nuit, l’huile de noyaux d’abricot vous garantira bonne mine avant l’arrivée des beaux jours ! Extraite des noyaux d'abricot, cette huile est donc reconnue pour ses effets anti-âge et assouplissant sur tous les types de peau. Elle donne une bonne mine et constitue un excellent support pour préparer des mélanges d'huiles essentielles ou des huiles de massage.

Des recommandations plurielles L'huile de noyaux d'abricot... Le plus douce et poyvalente des huiles - © triocean - Getty Images/iStockphoto Recommandée pour les croûtes de lait et pour assouplir les cheveux. Plutôt célèbre pour ses vertus pour la peau, l’huile de noyaux d’abricot est aussi excellente pour votre chevelure, la rendant plus douce. Elle permet également de renforcer le cuir chevelu et apporte brillance naturelle et une vitalité hors pair à vos cheveux. À appliquer en bain d’huile avant shampoing ou après le lavage sur les pointes. Elle est aussi recommandée dans le traitement des croûtes de lait de bébé.

Une huile comestible L'huile de noyaux d'abricot... Le plus douce et poyvalente des huiles - © lisaaMC - Getty Images/iStockphoto L’huile de noyaux d’abricot est comestible. Elle est plutôt bonne pour la santé car elle regorge d’acides gras insaturés (oméga 9) et (oméga 6). “C’est une huile pleine de bon gras”, elle n’en reste pas moins peu utilisée en raison notamment de son prix.