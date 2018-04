L'horloge tourne toujours pour Mickaël Miro...

Dam dam déo oh oh oh, dam dam déo oh oh oh oh

Tout le monde a encore ces paroles en tête… et grâce à nous vous allez d’ailleurs les garder tout le reste de la journée !

Ce gimmick on le doit à Mickaël Miro et à son tube " L’horloge tourne " sorti sur l’album " Juste comme ça " en 2011… Depuis, si l’artiste n’a plus rien sorti, ce n’est sans doute pas étranger au fait qu’il est devenu le manager de Slimane. Mais c’était sans compter la reprise de ce titre en anglais par le groupe The Parakit il y a quelques semaines. Ce groupe français d’électro-house s’est fait connaitre en 2016 avec le morceau " Save me " en featuring avec Alden Jacob. Un titre qui a particulièrement cartonné en Russie. Et pour ambiancer notre été, le groupe a décidé de proposer un " rework " de la chanson de Mickael Miro… Dans une interview sur Aficia, ils se confient sur la reprise de ce titre :

Faire (re)exister le répertoire de la chanson française dans le reste du monde nous plait beaucoup…

Ce qu’ils ne disent pas c’est que cette version a été faite en collaboration avec Mickael Miro comme il nous l’a confié dans les coulisses de The Voice Belgique…