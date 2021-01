L'hommage touchant de Céline Dion à René Angélil sur Instagram pour les 5 ans de sa mort

La chanteuse aux plus de 200 millions d'albums vendus à travers le monde s'est fendue d'un hommage poignant à l'homme de sa vie qu'elle a perdu il y a cinq ans sur son compte Instagram, un message signé d'elle-même mais aussi des trois enfants qu'elle a eus avec son manager. Une simple illustration de deux mains qui se tiennent face aux vagues y est jointe.

"René, ça fait 5 ans déjà… Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi. Nous nous tournons vers toi maintenant plus que jamais, afin que tu nous guides, nous protèges et que tu continues à veiller sur nous. Je prie pour que ton amour rayonne sur le monde entier, pour tous ceux qui, en cet instant précis, vivent des moments extrêmement difficiles. Tu es dans nos cœurs et dans nos vies pour toujours. On t’aime, Céline, René-Charles, Nelson et Eddy" a-t-elle écrit dans les deux langues qu'elle affectionne le plus dans ses chansons.

Si René est parti sans Céline, nul doute la chanteuse n'est pas toute seule - All by herself.