L'histoire des drônes à Bruxelles

Le point commun entre les chars et les avions ? Tous deux ont vu le jour durant la Grande Guerre. C’est pendant celle-ci qu’a également été conçu les tous premiers drones. Ces appareils volants capable d’aller à toute vitesse et de se rendre dans des lieux parfois compliqués d'accès.

Initialement créé par l’armée afin de capturer des images importantes et d’établir des stratégies militaires, son rôle se diversifia vite et servira à entrainer les troupes terrestres, livrer des colis, procéder à des relevés topographiques, contrôler la circulation…

Facilement utilisable pour son usage domestique, soyez néanmoins vigilant aux règlementations en vigueur en ce qui concerne le survol d'habitation et de site public en Belgique.

Il en existe de toutes les tailles, et pour toutes les bourses. De poche, professionnel ou militaire, la vente de drône est en progression actuellement.

Le musée de l'armée

Découvrez toute l'histoire et l'évolution du drône au Musée Royal de l’Armée à Bruxelles.

Vous pourrez aussi apprendre que Norma Jean Dougherty, Marilyn Monroe de son nom de scène, travailla dans une usine de drone ou qu’en 1947 certains de ces appareils sans pilotes pouvaient déjà atteindre les 370km/h.

Le musée centenaire se situe au cinquantenaire et compte pas moins de 40 000 m². On y rencontre une architecture magnifique et des collections exceptionnelles au prix d'entrée de 10 euros.

Pour découvrir d'autres inventions, inventeurs, découvertes scientifiques et musées, surfez sur le site curiokids.net