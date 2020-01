L'expert du débat : " Mon enfant avait entendu le nom Marc Dutroux mais ignorait toutes les atrocités "

Gary Ducran, connu comme Gilet jaune et traqueur de pédophiles, a participé avec d’autres explorateurs urbains à une visite filmée et diffusée sur internet des deux maisons de Marc Dutroux qui doivent prochainement être démolies. Ce matin dans La DH, il explique que cette sortie Urbex avait pour objectif d’expliquer aux jeunes qui est Marc Dutroux et leur montrer les maisons où se sont produites les horreurs. Les deux communes où se trouvent les maisons se réservent actuellement le droit de poursuivre ces explorateurs qui se sont introduits dans les propriétés privées.

" Parfois il faut en choquer quelques-uns pour en sensibiliser d’autres "

L’expert du débat, Gary Ducran, auteur de la vidéo a voulu faire une piqûre de rappel : " Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il faut taper fort maintenant. Vous connaissez beaucoup d’enfants de nos jours qui regardent les archives, les journaux télévisés ? ! Donc on a décidé de taper très fort. Aller dans cette maison attire la curiosité forcément et les gens ont envie de regarder cette vidéo. Ça les choque mais en même temps, ça les sensibilise à la situation. Dans la génération de plus de 18 ans, on sait qui est Marc Dutroux mais on a un peu oublié cette histoire. C’est toujours dans l’actualité parce qu’on parle de pédophile mais mon propre enfant qui a 12 ans avait entendu le nom et ignorait toutes les atrocités qui s’étaient passées ! Les camps de concentration et les chambres de torture sont fait.e.s pour être visité.e.s. je n’engage pas tout le monde à aller là-bas, je voudrais que la maison soit démolie mais dire qu’on souille une sépulture, c’est un peu exagéré. "

Oui, il veut faire parler de lui mais aussi sensibiliser les jeunes sur des thèmes qui ne sont pas suffisamment abordés dans les médias : " Quand je poste une vidéo sur internet, je veux qu’elle fasse le buzz, c’est normal. Mais si elle fait le buzz, elle va forcément sensibiliser les jeunes donc j’aurais gagné. Je veux qu’on parle de moi mais il y a toujours un thème derrière les vidéos que je poste : harcèlement, racisme… ça sensibilise les plus jeunes et ils se sentent écouter. Je pense que les deux communes devraient se soucier de la facilité avec laquelle on entre dans ces maisons plutôt que de penser à me poursuivre. Parfois il faut en choquer quelques-uns pour en sensibiliser d’autres. "

Gary Ducran insiste, son but n’est pas de manquer de respect. D’ailleurs s’il y a un membre de la famille des victimes estime que c’est le cas, après un petit mail, la vidéo sera immédiatement supprimée.

