L'expert du débat : "Le Palais 12 était sécurisé, l'organisateur était libre d'annuler ou non l'événement" 

Par sécurité, tous les matchs de foot ont été annulés hier mais le concert d’Angèle a lui été maintenu provoquant la colère de parents ne voulant pas prendre le risque de s’y rendre. Quand il y a une tempête, tous les événements doivent être annulés ? Au moment où la tempête Ciara soufflait sur le pays, les fans de foot étaient chez eux hier après-midi, toutes les rencontres ayant été reportées pour assurer la sécurité des supporters et des équipes. A l’inverse, le concert d’Angèle prévu au Palais 12 à Bruxelles a lui été maintenu, ce qui n’a pas plus à des parents qui l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Pour ne pas prendre de risque sur la route, certains ont décidé de ne pas rejoindre la salle de concert et ne comprenaient pas le maintien de l’événement. Ils devaient faire face à la déception de leurs enfants et la perte financière des tickets. La Ville de Bruxelles, propriétaire de la salle, a justifié le choix en expliquant que le site du Palais 12 était sécurisé et ne représentait pas de risque malgré les vents violents. Quand il y a une tempête, tous les événements doivent être annulés ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Il y a eu un questionnement et nous avons fait plusieurs analyses" Marc Agboton, le directeur du Palais 12 de Bruxelles, est intervenu en tant qu'expert à ce sujet sur notre antenne : "Évidemment, il y a eu un questionnement et plusieurs analyses qui ont été faites par nos différents experts en interne pour évaluer les risques et surtout sécuriser le site et s'assurer qu'on pouvait accueillir les visiteurs en toute sécurité". Selon le directeur, l'aspect financier ne rentre pas en ligne de compte : "Ce que je peux vous dire c'est que, dans l'immédiateté des décisions qui sont prises, le risque financier n'est pas une question qui se pose sur la table entre nous qui sommes le site, l'organisateur ou même les autorités. Nous ne parlons pas d'argent mais plus de risques et de notre capacité à pouvoir accueillir les gens en toute sécurité. Il y a une question d'argent dans l’absolu mais elle ne fait pas partie des discussions. Nous n'allons pas nous dire qu'il faut fermer le Palais 12 parce que nous allons perdre de l'argent. En aucun cas cela n'arrive sur le tapis au moment des discussions parce que la décision est plus d'un niveau sécuritaire que d'un niveau financier. Je peux peut-être préciser aussi que nos équipes sont là depuis 8h du matin le dimanche avec une prise de conscience assez forte sur la venue de la tempête. Nous savons que le Palais 12 est sur le site de Brussels Expo et qu'il y a aussi le Salon des Vacances qui a également accueilli sur la journée de dimanche plus de 11.000 personnes. C'est également un facteur que nous avons pris en compte, qui a déjà été évalué pour le Salon des Vacances. [...] Tout le monde est concentré sur le concert d'Angèle parce qu'il est médiatisé mais sachez qu'il y a d'autres événements qui se passaient sur le site et pour lesquels ça valait la peine de se poser la question de la pertinence de l'ouverture ou non du site. [...] Au niveau du site, nous avons fait le nécessaire pour sécuriser l'endroit. Après, l'organisateur est libre d'annuler ou non l'événement". Selon Marc Agboton, aucun dispositif de remboursement n'est prévu pour les absents : "Aucun dispositif ne sera mis en place à partir du moment où il n'y a pas eu d'annulation, le concert était possible. De notre côté, nous n'avons pas constaté un absentéisme inhabituel. [...] Quant à des discussions possibles, en tant que site, je ne peux pas répondre. C'est l'organisateur qui doit savoir ça. Il faut voir les conditions d'achat des billets que nous ne gérons pas en tant que site". Retrouvez l’intégralité de son interview sur Auvio.

L'avis des auditeurs... Du côté des auditeurs, les avis sont partagés... Pour Anne de Thiméon, il fallait maintenir le concert : "Angèle elle était là, vous croyez qu'elle vient comment ? Elle aussi a pris des risques. Elle a des tournées entières. Je travaille pour un imprésario donc je sais comment ça se passe. Parfois, c'est prévu un an à l'avance qu'elle va être à tel endroit à tel moment. Elle ne peut pas annuler. Les parents ne comprennent pas ? Ils savent quand même que si l'artiste est sur scène c'est pour gagner sa vie. Chacun est assez responsable pour prendre ses décisions. Les matches de foot se passent à l'extérieur donc ici ça n'a rien avoir. Angèle est sur une scène très bien protégée tout comme le public. Elle aussi a dû faire un trajet. Quand on a un contrat on est obligé de le respecter". Bernard de Thuin ne partage pas l'avis d'Anne ce matin. Pour lui c'était beaucoup trop risqué : "Tous les événements doivent être annulés. Sur place, il n'y avait peut-être pas de problème mais les autorités bruxelloise nous ont dit qu'il ne fallait pas se déplacer inutilement et ici pour un concert, même sécurisé, on fait déplacer des milliers de personnes dont des enfants et je trouve ça aberrant ! [...] Pour moi, un concert c'est inutile. Par exemple, en Pro League, les matches de foot ont été annulés et dans le Hainaut, les gamins ont joués au matin, c'est aussi aberrant [...] On ne met pas la vie des gens en péril pour un concert. Il fallait le reporter".