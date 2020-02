L'expert du débat : "Il faut d'abord tester le médicament sur un animal avant de l'administrer à un humain"

Les avis des auditeurs...

Les auditeurs étaient partagés ce matin...

Pour Éléonore de Frasnes-Lez-Anvaing, il faut absolument arrêter ces tests : "Pour moi c'est un crime inadmissible et abominable. C'est ce qui me révolte le plus ! Pour moi une vie c'est une vie. [...] Testons sur les humains mais pas sur les animaux. Il y a deux ans et demi, ma fille est morte du cancer et elle luttait contre la vivisection. Si j'avais dû tuer un animal pour sauver ma fille, je n'aurais pas pu... Je ne veux pas qu'on torture un animal pour mes enfants. J'admets la mort, je suis encore très triste pour la mort de ma fille mais je n'admettrais jamais qu'on fasse des tests sur des animaux innocents. C'est une espèce à respecter, ils ont le droit de vivre comme les autres".

En revanche, pour Alain de Namur, ces tests sont nécessaires pour la recherche : "J'ai été opéré d'un cancer il y a deux jours. J'adore les animaux mais je dois reconnaître que si on a dû sacrifier deux ou trois animaux et qu'ils ont un peu souffert mais que moi ça me permet de rester envie pour mes enfants et mes petits-enfants... S'il fallait sacrifier dix animaux pour sauver un de mes enfants, je suis désolé mais je l'accepte. [...] Peut-être que si on n'avait pas fait d'expérience sur les animaux, on n'aurait pas su me guérir et dans un an je serais mort".

