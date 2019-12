L'expert du débat : "Ce n'est pas une souffrance pour le canard qui engraisse son foie naturellement !"

Le cdH va mettre en place un plan pour mettre fin au gavage d’oies et de canards pour produire du foie gras en Wallonie. Le foie gras a encore sa place dans nos assiettes ?

Dans le monde, ce sont les Belges qui sont plus gros consommateurs de foie gras après les Français. Si le gavage est désormais interdit en Flandre et à Bruxelles, la Wallonie n’a encore pris aucune décision à ce sujet. Ce week-end dans La DH, on pouvait lire que le cdH prévoyait un plan pour mettre un terme au gavage en Wallonie en déposant une proposition de résolution aux Parlements wallon et européen qui s’attaque au poids réglementaire pour qu’un foie bénéficie de l’appellation " gras ". Ce poids est actuellement fixé à 300 grammes pour un canard et 400 pour une oie.

Le foie gras a encore sa place dans nos assiettes ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Valérie Van Wynsberghe, productrice de foie gras à la Ferme de la Sauvenière à Florennes s'est exprimée à ce sujet sur notre antenne ce matin : "Ce n'est pas une souffrance pour l'animal. Le canard est un animal qui a la possibilité d'engraisser son foie naturellement. En le gavant, nous reproduisons ce phénomène mais, je l'ai déjà dit et je le répète, le canard n'a pas de glotte. Donc, quand on gave un canard, on va directement dans le jabot qui est la poche que le canard a dans le cou et que nous remplissons. Comme il n'a pas de glotte il n'y a rien qui bloque quand on le gave. Le canard est nourri s'il a digéré. Avant de gaver le canard, nous regardons s'il a digéré la quantité de maïs qu'on lui a donné avant. Si c'est le cas, on le gave à nouveau. Dans le cas contraire, on ne le fait pas. Pour le moment, nous ne pouvons pas faire de foie gras sans le gavage même s'il y a des études qui ont déjà été faites. Un foie plus petit n'est pas un foie gras. Dans les faits, un foie gras de 300g n'est pas un foie gras de qualité. Il sera plutôt utilisé pour faire des petites préparations. Il ne pourra pas être poêlé ou utilisé pour faire le foie gras que nous connaissons".