L'expert du débat : "C'était très difficile, même en tant que comédien, de vivre cette expérience !"

Ce matin, La Meuse est partie à la rencontre d’un acteur qui se trouve au cœur d’une caméra cachée réalisée par la chaîne Youtube Would you react. Le but était de tester l’attitude des passants lors d’un malaise en pleine rue. On voit sur les images un homme bien habillé qui est secouru immédiatement alors que le même homme, avec une apparence négligée, est laissé au sol à se tordre de douleur pendant plusieurs minutes. Il est contourné par de nombreuses personnes.

Pendant cette expérience, c'était très important pour Jean-Mathias Pondant de rester focalisé sur sa performance et il ne faisait pas vraiment attention à ce qui se passait autour de lui : "En tant que comédien, l'intérêt c'est d'être vraiment dans ce que je joue. J'essaie de ne pas me focaliser sur la réaction que les gens allaient avoir mais plus sur ce que je vivais au moment présent. Je n'ai pas vraiment fait attention à ça mais il y a aussi des gens qui m'ont enjambé, ça prouve à quel point ça peut aller loin".

Jean-Mathias Pondant, le comédien dans la caméra cachée : "Quand on se retrouve tout seul dans cette situation, on a l'impression que les minutes sont beaucoup plus longues [...] Il n'y a pas de montage à ce niveau-là et c'est très difficile, même en tant que comédien de vivre cette expérience de l'intérieur parce que ça remet pas mal de questions sur la table."

L'avis des auditeurs...

Depuis Bassenge, Thierry témoigne : "Je ne sais pas pourquoi les gens réagissent comme ça. Quand on me dit que le facteur c'est la peur, quand quelqu'un est par terre et qu'il n'est pas bien, je réagirais plutôt dans l'autre sens. Justement la personne qui n'a pas une belle apparence mais qui se sent mal, qui a un malaise, qui est par terre, je me dis qu'il est déjà suffisamment malheureux, c'est peut-être un SDF donc je vais me diriger vers lui pour l'aider. Celui qui est bien habillé, ce n'est pas que je passe à côté mais s'il y a un choix à faire entre deux personnes qui ont un problème, je pense que la personne bien habillée avec une belle apparence a peut-être plus les moyens de s'en sortir alors que le SDF n'a pas forcément une bonne santé. Je n'ai pas peur que ça soit un piège, c'est vrai que ça peut arriver mais si on doit vivre en se disant tout le temps ça, on ne donnera jamais à un mendiant dans la rue... [...] La tenue vestimentaire de quelqu'un ne m'arrêtera jamais".

Nathalie de Jette partage l'avis de Thierry ce matin : "Tout est dans l'apparence justement. Aujourd'hui, c'est comme pour tout, il faut être jeune, beau et dynamique. Si ce n'est pas le cas, même si vous êtes moches, sales, on ne vous regardera pas. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fais aucune différence entre la personne qui serait négligée ou la personne qui serait bien habillée. Je serais plus encline à aller dans le sens de Thierry et à privilégier la personne qui est négligée. Personne ne s'arrêtera sur elle mais j'irais bien plus vers elle même si j'irais tout autant vers l'autre [...] L'empathie se perd et comme disait le monsieur à l'antenne, nous sommes tous des êtres humains et nous avons un cœur qui bat dans notre poitrine et nous sommes très sensibles au regard que les gens portent sur nous".

Enfin, du côté d'Ougrée, Mike a vécu dans la rue pendant quatre ans : "On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine mais pour moi oui. Pendant quatre ans les gens passaient à côté de moi comme si j'étais un caca. Le regard des gens étaient pesant parce que je ne me sentais pas considéré comme un être humain mais plutôt comme un déchet sur le trottoir qu'on essayait d'éviter. Pourtant, je ne faisais pas peur parce que j'essayais d'être propre sur moi, j'essayais un minimum de laver mes vêtements, de prendre une douche et d'être correct mais les gens ont peur de l'inconnu et n'osent peut-être pas venir vers nous. Ils ont peur de se faire agresser parce qu'ils ne savent pas la réaction que nous pouvons avoir. [...] Je vivais très mal la situation. D'ailleurs, j'ai failli me suicider plusieurs fois à cause du regard des gens qui était trop pesant. [...] En tant que SDF on a des sentiments, on est comme tout le monde".

