L' Euro de Hockey sera rouge !

Vivacité sera plus que jamais au cœur de l’évènement.

Tous les soirs, Christophe Reculez et David Houdret /Jérémie Baise vous donnent rendez-vous pour une émission " Complètement Hockey " de 18 à 19h.

Au programme : le débriefing des rencontres de cet Euro de Hockey avec les joueurs et joueuses de notre équipe nationale, des invités qui ont marqué le sport belge, et puis bien sûr, vous, les supporters, qui pourrez poser toutes vos questions aux Red Lions et aux Red Panthers, ainsi qu’à nos spécialistes.

Et bien évidemment, Eby Brouzakis et Christophe Reculez, interviendront régulièrement sur Vivacité pour que vous ne manquiez rien des rencontres des performances belges dans cette compétition.