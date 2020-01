Appelée " eucalyptol " par la communauté scientifique, l’huile d’eucalyptus a des effets bénéfiques sur la santé grâce à un de ses composés naturels connus sous le nom de cinéole, un élément organique qui possède des effets médicamenteux étonnants et très répandus, allant de la réduction de l’inflammation et de la douleur à la destruction des cellules leucémiques!

L’eucalyptus contre le rhume et la grippe

L'eucalyptus... contre "toux" ! - © Goodboy Picture Company - Getty Images

L’huile d’eucalyptus est extrêmement bénéfique pour soulager la toux, les éternuements, le nez bouché, etc.

Le virus de la grippe et le rhume sont les principales causes de la congestion pulmonaire et des problèmes de sinus. Quand elle est utilisée localement, l’huile essentielle d’eucalyptus décongestionne et soulage immédiatement la toux et les symptômes du rhume. Il est recommandé, comme pour toute autre huile essentielle, de mélanger celle-ci à une huile végétale avant application.

Sa vapeur facilite la respiration et les huiles essentielles pénètrent facilement dans votre corps pour ouvrir les voies bronchiques resserrées. Elles pénètrent également en profondeur pour éliminer le problème qui cause les bactéries ou les infections virales.

Des études auraient prouvé que seulement 2% de dilution de l’huile d’eucalyptus peut tuer 70% des bactéries staphylocoques aéroportées.

Une autre façon d’utiliser l’eucalyptus pour le rhume est de mettre plusieurs gouttes de son huile essentielle dans votre diffuseur avant d’aller se coucher afin de profiter de tous ses bienfaits de guérison durant la nuit.

Vous pouvez tout aussi bien faire un bain de vapeur en mélangeant 10 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus dans un bol d’eau bouillante, puis de placer une serviette sur votre tête et d’inhaler profondément pendant 5 à 10 minutes.

Enfin, vous pouvez vous faire du thé à l’eucalyptus en mélangeant des feuilles d’eucalyptus séchées à quelques gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus. Pour cela, faites bouillir l’eau et ajoutez-y un sachet de thé vert. Ajouter simultanément les feuilles d’eucalyptus et l’huile d’eucalyptus et couvrir pendant environ 15 minutes. Vous pouvez ajouter du miel pour rehausser son goût. Siroter ce thé trois ou cinq fois par jour aide à traiter la congestion et la toux.