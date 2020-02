L'escalade des assurances auto... 29,6% de plus !

Des véhicules full technologie pour plus de sécurité

Les nouvelles technologies investissent de plus en plus nos véhicules. Du fait, nos voitures sont plus sûres, moins dangereuses, elles nous assistent de plus en plus et si l'on suit cette logique on devrait penser alors que les assurances pourraient du coup prendre un nouveau virage : celui d'être moins onéreuses !

Mais, voilà ... c'est l'embardée et que du contraire, le coût de ces assurances sont en nette croissance.

Un site américain, qui a pour fonction de comparer les prix des assurances automobiles, attestent du fait qu'aux Etats-unis, les assurances sont en nette augmentation et ce depuis 2011: près de 29,6% de hausse du prix des assurances !