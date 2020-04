L'épilation à la cire orientale, c'est tout doux, naturel et fait maison !

Bon d'accord nous sommes en confinement mais ce n'est pas une raison pour se laisser aller non plus et donc, on se reprend en main et on se fait une petite beauté.

Votre cire orientale naturelle

Non chimique, l’épilation à la cire orientale n’irrite pas l’épiderme et apporte les meilleurs résultats. Cette technique 100 % naturelle et ancestrale s’adapte à toutes les parties du corps et du visage et séduit par sa couleur dorée et son arôme sucré.

Véritable rituel beauté au Moyen-Orient, la cire orientale est une cire sucrée, une sorte de boule de caramel d’une belle couleur dorée, qui n’affaiblit pas les follicules pileux et n’empêche pas les poils de repousser.

Ses avantages

Parmi les nombreux avantages que l’on confère à la cire orientale, le numéro un est sa facilité à enlever les poils facilement, la cire tiède dilatant les pores de la peau. Elle se retire facilement à l’eau, fini les résidus de cire collante difficiles à enlever.

Le sucre a des vertus antiseptiques et aide à la cicatrisation. Le citron, aux vertus antiseptiques purifie la peau et freine la repousse après épilation. Le miel, hydratant protège et adoucit la peau.

Enfin, ce procédé permet de beaux résultats, plus durables que l'épilation au rasoir (comptez trois semaines de tranquillité avec la cire orientale, pour 3 jours avec un rasoir). La peau est lisse, non irritée et peut être apaisée avec un peu d’huile végétale d'amande douce ou de coco bio.

Même si l'opération est quelque peu fastidieuse au début, à force de persévérance et de pratique, vous pourrez facilement adopter ce rituel beauté naturel.