L'Enseignement de Promotion Sociale répond à toutes vos questions dans un live avec Adrien Devyver

Coup de projecteur sur l'Enseignement de Promotion Sociale avec Corinne Yernaux et Fabrice... L’Enseignement de Promotion Sociale lance la campagne "Place à tout ce que j’ai toujours voulu faire" qui s’accompagne d’un live animé par Adrien Devyver ce lundi 7 juin à 20h. L’Enseignement de Promotion Sociale propose plus de 8.000 diplômes reconnus et formations que vous pouvez suivre à votre rythme. Témoignage de Corinne Yernaux et Fabrice Colianni, directeurs instituts de Promotion sociale.