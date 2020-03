Si vous avez un endroit au jardin pour construire un composteur maison, c’est le moment et il s’agit de la meilleure façon de fabriquer son engrais naturel. Vous pourrez y incorporer vos déchets verts de jardinage et certains de vos déchets domestiques.

Le confinement et la fermeture des parcs à container nous y poussent et c’est si bien !

Il met son grain de Sel… D’Epsom

L'engrais… Optez pour l'alternative naturelle faite maison ! - © Anna-Ok - Getty Images/iStockphoto

Le sel d’Epsom comme engrais naturel

Excellente source de magnésium et de soufre, le sel d’Epsom peut être utilisé comme engrais naturel pour les tomates et les roses. Ajoutez 1 cuillère à soupe de sel d’Epsom à 4 litres d’eau. Diluez bien, et arrosez vos plants de tomates et vos rosiers, ou toute autre plante dont le feuillage semble fade, avec ce liquide.