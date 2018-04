L'engrais... L'alternative au naturel faite maison !

- - © Tous droits réservés

6. Le sel d’Epsom comme engrais naturel

Excellente source de magnésium et de soufre, le sel d’Epsom peut être utilisé comme engrais naturel pour les tomates et les roses. Ajoutez 1 cuillère à soupe de sel d’Epsom à 4 litres d’eau. Diluez bien, et arrosez vos plants de tomates et vos rosiers, ou tout autre plante dont le feuillage semble fade, avec ce liquide.