L'écureuil volant du Japon, l'animal réputé comme étant le plus mignon au monde

Il est considéré comme étant l’animal le plus mignon au monde. Le chat ? Le chien ? Non, c’est le Pteromys momonga, un petit mammifère japonais. Et ce n’est pas un Pokemon. Juste un animal craintif et discret...

Il a la réputation d'être l'un des animaux les plus mignons au monde. Chacune de ses caractéristiques s'explique comme un moyen d'échapper aux prédateurs.

Tout d’abord, il y a sa petite taille. Le Pteromys momonga mesure entre 14 et 20 centimètres. Un moyen pour lui de se faire discret et de fuir rapidement en cas de danger. Sa jolie robe argentée a aussi un avantage : c’est le camouflage parfait pour qu'il puisse se fondre dans le décor, notamment l'écorce des arbres.

Ses yeux gigantesques, quant à eux, lui permettent de voir la nuit lorsque les environs sont plus sûrs. En effet, craintif et discret, le Pteromys momonga préfère dormir dans son terrier lorsqu’il fait jour.

Il se cache alors dans un simple trou, qu'il fait dans un arbre et qu'il tapisse de mousse et de feuilles. Il ne quitte d’ailleurs presque jamais les arbres et se nourrit en attrapant la nourriture la plus proche de lui. Cela permet à ce petit écureuil japonais de ne pas trop se déplacer.

Un moyen de transport peu commun

En revanche, quand le rongeur décide de se déplacer, il a un mode de transport plutôt original : il peut planer d'arbres en arbres, grâce à une membrane de peau appelée le patagium, tendue entre ses poignets et ses pattes. Vous ne pourrez croiser cet écureuil volant qu’au Japon, sur les îles de Kyūshū et Honshū, spécialement dans les forêts de conifères.

Ces multiples caractéristiques permettent ainsi à ce petit mammifère de conserver une population stable et de ne pas être menacé.