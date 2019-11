L'Ecole de la vie… Des idées par milliers

Bande annonce - L'école de la vie, une génération pour tout changer - Trailer - 20/11/2019 Le film "L'école de la vie, une génération pour tout changer" est disponible en DVD et accompagné d'un livret de 40 pages contenant des articles et différentes ressources autour de l'éducation ici https://www.educationalternative.fr/achetez-les-dvd/ Suite du film "C'est quoi le bonheur pour vous?" sortie en septembre 2017 et qui compte aujourd'hui plus de 1million de spectateurs, "L'école de la vie, une génération pour tout changer" nous invite à réfléchir à notre modèle éducatif dans sa globalité. Dans le monde entier, des personnes de tous âges, et de toutes origines, se mobilisent depuis de nombreuses années. Elles se mobilisent pour améliorer l’éducation des enfants, et ainsi leur offrir un avenir meilleur, grâce à des actions simples : cours d’empathie, écoute active, psychologie positive, outils pédagogiques novateurs… elles aident naturellement les enfants, parents et enseignants de demain a être en phase avec eux mêmes et avec le monde qui les entourent. Le but de ce documentaire : vous les faire découvrir et semer en vous des graines d’espoirs, d’inspiration et vous motiver à passer à l’action ! Congrès Innovation en éducation: http://www.innovation-en-education.fr/wp/ Festival pour l'école de la vie: http://www.festival-ecole-de-la-vie.fr Réseau des écoles alternatives: http://www.festival-ecole-de-la-vie.fr/reseau-ecoles-alternatives/ Éducation Alternative: https://educationalternative.fr/ Pétition "Pouvoir choisir une alternative à l'école traditionnelle" http://www.festival-ecole-de-la-vie.fr/petition-pouvoir-choisir-une-alternative-a-lecole-traditionnelle/ Documentaire « C’est quoi le bonheur pour vous? » http://www.citationbonheur.fr/ Agence de communication Neo-bienêtre: http://www.neobienetre.fr/ Neorizons Travel: http://www.neorizons-travel.com/