L'Eco croisière... Plus vous ramassez de déchets, moins vous payez !

La croisière s'amuse... Remake !

Embarquez à bord d'une petite croisière éco-responsable qui allie plaisirs et découvertes des charmes de la région et qui joint également l'utile à l'agréable, c'est possible. C'est un concept qui coule à flot sur les canaux renommés d'Amsterdam. Les croisiéristes sont invités à embarquer armés d'épuisettes. Résultat : moins de bouteille et de déchets plastique à la surface de l'eau et tant d'éclats de rire !

La croisière anti-plastique... Le concept ? Simple, mais brillant : visiter la capitale hollandaise à bord d’un bateau, prendre un petit goûter… et pêcher le maximum de plastique flottant à la surface des célèbres canaux !