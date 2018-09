L'échappée belge en famille !

En route pour la deuxième étape qui relie Chaudfontaine à Marche-en-Famenne avec 82 kilomètres à parcourir.

Ce matin, départ sous la fraicheur de Chaudfontaine avec la journaliste suisse, Lucile Solari. Le peloton avance à bonne vitesse et ce n’est pas Xavier et Christian qui ralentiront le rythme avec le seul tandem du groupe, ils sont motivés à bloc pour leur association " Famille d’accueil ". Cette association vient en aide aux enfants qui recherchent une famille pour être accueillies. " Nous avons une liste d’attente de plus de 200 enfants en Belgique et c’est très important pour nous d’être présent ici pour montrer notre implication ", explique Xavier.

Après 45 kilomètres, il est temps de se restaurer pour les participants à l’aventure, dans le petit village de Comblain-au-Pont. Là où, la cuisine mobile autonome " Mobichefs " attend les cyclistes pour un plat bien connu : des carbonnades à la flamande accompagnées de stoemp ! Un moment de dégustation partagé par Guy Lemaire qui rejoint le peloton pour l’après-midi.

L’arrivée à Marche-en-Famenne est proche pour les participants, juste le temps de s’arrêter à Durbuy pour gouter un cuberdon artisanal et le peloton file tout droit vers le lieu d’arrivée. L’occasion d’y déguster un apéro offert par l’APAQ-W tout en y écoutant le concert déjanté de Jean-Luc Fonck alias Sttellla !

Prochaine étape de cette fantastique aventure, Marche-en-Famenne à Mariembourg avec Suarez et Génération Boys Band.

Revivez l'étape d'hier grâce à la vidéo ci-dessous.