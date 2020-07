L'Aventure Parc à Wavre : un parc pas comme les autres

L’aventure commence en 2004 avec 9 parcours aventure et 90 jeux !

A la base du projet, l’asbl " Les Ateliers du Beumont " qui organisait depuis les années 80 sur le site du Bois de Beumont de nombreuses manifestations pour enfants : goûters d'anniversaire, ateliers créatifs, fêtes d'anniversaire, stages de vacances…

L’objectif du projet était de rendre accessible le splendide Parc du Beumont à un large public par le biais d'une activité familiale, sportive et conviviale, favorisant la communication, le dépassement de soi et le respect d’autrui...

Chaque année, des nouveautés ont vu le jour et le parc compte aujourd’hui :

24 parcours et 240 jeux 5 sauts inédits en Belgique pour faire sauter dans tous les sens les visiteurs 3 parcours de tyroliennes dont la célèbre Fly-Line, une tyrolienne à virages unique au Bénélux

En 2012, Aventure Parc innove avec un système unique de sécurité en Belgique : la ligne de vie continue.

En 2016, l’ancien bâtiment d’accueil a laissé place à un chalet plus grand, plus confortable et plus écologique qui complète 3 terrasses et 2 parkings gratuits.

En 2019, Aventure arc reçoit le label maximum de 5 soleils de la Région Wallonne pour la qualité de ses infrastructures

En 2020, Aventure Parc est reconnu comme officiellement comme parc éco-responsable au travers du label "Green Key".

Une toute nouvelle activité en 2020 : un laser game indoor/outdoor, au sol et en hauteur accessible à tous.



Le cadre ? Un château fort tout en bois avec ses tours, sa forteresse imprenable et à son pied un village plein de labyrinthes et de cachettes. Pour y accéder, un tunnel noir…



Le jeu se joue en deux équipes qui poursuivent un objectif commun : hisser leurs drapeaux au sommet du fort.



Partie de 20 minutes par groupe de 8 participants minimum, dès 7 ans.