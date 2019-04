L'auteur français Bernard Minier présente son nouveau thriller "M, le bord de l'abîme", un logiciel doté d'une intelligence artificielle.

En parallèle, deux policiers mènent une enquête sur trois meurtres et un suicide.

Dès son arrivée, la jeune femme a l’impression d’être suivie et espionnée.

Sa mission ? Humaniser le plus possible DEUS, un logiciel doté d’une intelligence artificielle.

Dans M, le bord de l’abîme, Moïra Chevalier, une jeune française, est engagée par le patron du géant chinois numérique " Ming " et part s’installer à Hong-Kong.

Avec Glacé, Nuit ou encore N’éteins pas la lumière, Bernard Minier est l’un des plus gros vendeurs de thriller en France et dans le monde entier.

M, LE BORD DE L'ABÎME

Alors qu’elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction que la vérité qui l’attend au bout de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des cauchemars.

VERTIGINEUX ET FASCINANT

Le roman d’un monde en construction, le nôtre, où la puissance de la technologie et de l’intelligence artificielle autorise les scénarios les plus noirs. Bienvenue à Hong Kong. Dans la fabrique la plus secrète du monde. Chez M… Au bord de l’abîme…